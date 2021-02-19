Кровавое ДТП произошло во Львовской области: грузовик буквально смял автомобиль

Главное: Кровавое ДТП случилось во Львовской области. Пострадали три человека.

Детали: В минувший четверг возле села Гайок (Львовская область) произошло кровавое ДТП. Подробности поведали в ГСЧС.

Отмечается, что тут грузовик Renault Premium столкнулся с автомобилем Dacia Logan.

В результате аварии три человека, которые сидели в легковой машине, получили травмы средней степени тяжести. Их вынуждены были госпитализировать.

Полиция выясняет детали инцидента.

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