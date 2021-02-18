Бывший правоохранитель из Львова придумал оригинальный способ торговать кокаином по-крупному

Главное: В Киеве правоохранители задержали организатора схемы по поставке крупных партий кокаина с целью дальнейшего сбыта. Для этого он использовал детские игрушки.

Детали: Бывший сотрудник правоохранительных органов из Львова организовал схему сбыта кокаина, отправляя из Львова в столицу оптовые партии наркотиков частными службами такси. Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины наркотические средства он маскировал в детских игрушках.

После очередного эпизода сбыта наркотиков в особо крупных размерах злоумышленник был задержан в Киеве.

В ходе санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли порошкообразное вещество белого цвета — кокаин весом около 1 кг стоимостью более 4 млн грн, электронные весы, пакеты для фасовки и т. д.

В тему: В феврале 2018 года в Киеве полицейские задержали 33-летнего мужчину на сбыте метадона, который тот расфасовывал в воздушные шарики.