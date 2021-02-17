Заполненная маршрутка пробила отбойник и первернулась под Харьковом

Главное: Сегодня под Харьковом маршрутный автобус врезался в отбойник и перевернулся. 10 пассажиров обратились за медицинской помощью.

Детали: Утром 17 февраля в районе 463 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», в районе поселка Новый Коротич Харьковской области 41-летний водитель маршрутного автобуса Mercedes сообщением «Харьков-Люботин» во время движения не справился с управлением и совершил наезд на отбойник. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, после этого автомобиль перевернулся.

По предварительной информации, в транспортном средстве находились 17 пассажиров. 10 из них получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.

В тему: В это же время на железнодорожном переезде в Киеве столкнулись товарный поезд и автомобиль ВАЗ-2101.