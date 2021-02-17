Бывший сожитель жестоко расправился с многодетной матерью и поджег ее дом в Харькове

Главное: В Харькове в ходе тушения пожара обнаружили окровавленное тело женщины. По дороге в больницу она скончалась. На ее теле эксперты начитали более 20 ножевых ранений. Подозреваемого в убийстве задержали.

Детали: Вечером 16 февраля в отдел полиции Харьковского районного управления полиции №2 поступила информация от сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые ликвидировали пожар в квартире по улице Харьковских дивизий в Немышлянском районе города. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, после тушения огня в помщении они обнаружили женщину с многочисленными травмами.

По дороге в больницу потерпевшая скончалась. Эксперты насчитали на ее теле более 20 ножевых ранений.

В ходе расследования сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из территориального подразделения полиции вышли на след 32-летнего мужчины, с которым потерпевшая ранее сожительствовала в доме под Харьковом. Год назад она бросила мужчину из-за его постоянных издевательств и оскорблений. К тому же злоумышленник не раз поднимал на женщину руку.

Потерпевшая год назад сняла квартиру в Харькове и вместе с детьми переехала в город. В день убийства женщина была дома одна. Подозреваемый пришел к ней, жестоко расправился и поджег квартиру.

Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

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