В Киеве автомобиль-нарушитель влетел под поезд

Главное: Поезд протаранил автомобиль в Киеве. Погиб человек.

Детали: Резонансное ДТП произошло рано утром среды, 17 февраля, в Киеве. Как сообщает полиция, на железнодорожном переезде столкнулись товарный поезд и автомобиль ВАЗ-2101.

Отмечается, что машина под управлением 32-летнего водителя, двигаясь по проезжей части, начала движение через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и включенную звуковую сирену.

В результате нарушения ПДД произошло столкновение с составом.

В аварии погиб 25-летний пассажир автомобиля.

Водитель-нарушитель задержан. Уже возбуждено дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) УК Украины. Парень может получить до восьми лет заключения.

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