Появились фотографии жены Ким Чен Ына, которую не видели очень давно

Главное: Появились фотографии Ли Соль Чжу – жены Ким Чен Ына. Ее давно не видели.

Детали: Газета правящей Рабочей партии КНДР Rodong Sinmun опубликовала фотографии Ли Соль Чжу – жены Ким Чен Ына. Она около года не появлялась на публике.

Девушка пришла с супругом на праздничный концерт, посвященный Дню рождения Ким Чен Ира, который на государственном уровне отмечали накануне, 16 февраля.

О первой леди страны известно, что она родилась примерно в 1985-1989 годах, а в браке с Ким Чен Ыном состоит с 2009 года. По неофициальным данным, она родила лидеру КНДР трех детей.

Ли Соль Чжу является выпускницей Университета имени Ким Ир Сена в Пхеньяне и происходит из простой семьи: ее отец – преподаватель, а мать – медик.

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