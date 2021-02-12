На Житомирщине загорелся пассажирский поезд. Благо, обошлось без жертв

Главное: Пожар охватил дизельную установку тепловоза пассажирского поезда сообщением Львов-Бахмут. Спасатели ликвидировали возгорание.

Детали: В Житомирской области спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в тепловозе пассажирского поезда Львов-Бахмут. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Житомирской области.

«12 февраля в 02:04 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Житомирской области поступило сообщение о том, что вблизи села Красноселка Коростенского района в тепловозе пассажирского поезда сообщением Львов-Бахмут произошел пожар», — говорится в сообщении.

По прибытию на место спасатели выяснили, что пожар охватил 20 метров квадратных дизельной установки тепловоза. К тушению пожара привлекли 2 единицы техники и 9 человек личного состава. Возгорание ликвидировали в 03:58.

Травмированных и погибших нет.

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