На свалках под Киевом и Николаевом нашли тонны COVID-отходов

Главное: В Киевской и Николаевской областях обнаружили свалки COVID-отходов. Правоохранители открыли уголовное производство.

Детали: Нацполиция обнаружила несанкционированные свалки эпидемически опасных медицинских отходов с тоннами использованного медицинского инструментария, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств, органические медицинские отходы, предметы с остатками биологических жидкостей, отходами медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе тех, деятельность которых связана с СОVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НПУ.

В полиции рассказали, что согласно правилам уничтожения лекарственных и биологических средств, не подлежащих дальнейшему использованию, они приобретают статус отходов и передаются для уничтожения. А представители фирмы-лицензиата свозили их в складские помещения, которые не предусмотрены для хранения и утилизации, на территории Киевской и Николаевской областей.

11 февраля были проведены обыски в офисных и складских помещениях, которые арендовало предприятие-лицензиат. В результате правоохранители обнаружили тонны использованного медицинского инструментария, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств, а также органические медицинские отходы, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе тех, чья деятельность связана с СОVID-19.

Правоохранители проводят мероприятия для обеспечения безопасности граждан. Кроме того, о факте обнаружения опасных отходов будут проинформированы представители органов местной власти для решения вопроса по организации надлежащей утилизации обнаруженных отходов.

Следователи полиции Киевской области начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. Устанавливается круг лиц, причастных к этому правонарушению.

После проведения первоочередных следственных действий будет решаться вопрос о дополнительной квалификации действий правонарушителей по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

В тему: В августе 2017 года под Киевом экологи нашли свалку опасных отходов.