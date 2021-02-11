Министр Степанов ездит на авто, как у английской королевы. А живет в хоромах в центре Киева

Главное: Глава Минздрава Максим Степанов ездит на внедорожнике почти за 3 миллиона гривен. А живет в квартире за $850 тыс.

Детали: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ездит на элитном внедорожнике Range Rover, стоимостью чуть более 2,7 млн грн (такая сумма значится в финансовой отчетности на сайте НАПК). Об этом сообщает «Страна».

Такой джип (только в модификации с правым рулем) водит сама британская королева. Недавно 94-летняя Елизавета II была замечена во время управления авто, при этом не пристегнутая ремнем безопасности.

Доезжает до работы чиновник довольно быстро. Ведь его апартаменты находятся в деловом центре города. Квартира на 340 кв м расположена в небоскребе рядом с главной сценой страны ДК «Украина». Жилье в декларации записано на жену Наталью.

Судя по объявлениям на сайтах по продаже недвижимости, на сегодняшний день цена «квадрата» в 25-этажной свечке — около $2500.

Поэтому квартира Степанова потянет на $850000. Высотка обжитая. На входе и в лифте — пропускная система. Дежурит охрана и консьерж. А жильцы могут прямо с этажа попасть в подземный гараж. Кстати, там у Степановых есть паркоместо.

В тему: Ранее мы писали о том, в какой квартире живет бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман.