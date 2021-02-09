«Как в индийском кино»: соцсети посчитали близнецами премьер-министра Украины и главу Евросовета

Главное: Пользователи соцсетей обратили внимание на фотографии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, на которых видна их удивительная схожесть.

Детали: Накануне заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС 9 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Он, в частности, выразил надежду, что заседание Совета будет способствовать прогрессу в процессе интеграции Украины и Европейского Союза.

При этом пользователи соцсетей обратили внимание на удивительное сходство между двумя политиками на опубликованном снимке.

Впоследствии Шмыгаль сам прокомментировал это сходство. «Встретился с похожим по духу президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем», — написал он на своей странице в Facebook, опубликовав еще несколько фотографий, на которых они одеты в медицинские маски, из-за чего схожесть увеличивается.

В итоге читатели не сразу смогли понять, кто есть кто на фото. Комментаторы написали, что Шмыгаль и Мишель очень похожи внешне и выглядят как братья. Кто-то даже вспомнил об индийском кинематографе, в котором зачастую братьев разлучают в младенческом возрасте.

В тему: В ноябре 2019 года пользователи соцсетей нашли фотографию из архива Вашингтонского университета, датируемую1898 г, на которой можно увидеть лицо девушки, удивительно похожей на известную экоактивистку Грету Тунберг. По мнению комментаторов, это может свидетельствовать о том, что она умеет путешествовать во времени.