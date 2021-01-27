Минкульт потратил 666 тыс. гривен на закупку детской книги о лесбийской любви

Главное: Министерство культуры Украины закупило за счет Государственного бюджета 1240 экземпляров комикса об однополой любви под названием «Принцесса + принцесса: долго и счастливо». По данным активистов, на закупку было потрачено 666 тысяч гривен.

Детали: За счет средств государственного бюджета Украины были закуплены детские книги про однополую любовь. Как сообщается на официальном сайте консервативного движения «Все вместе», Министерство культуры Украины и государственный Украинский институт книги приобрели 1240 экземпляров книги «Принцесса + принцесса: долго и счастливо» (автор О’Нилл Кейт, 2019), которая издана в виде комикса на тему ЛГБТ-отношений. В ней детям от 5 лет предлагается ознакомиться с историей о двух девушках, которая заканчивается их свадьбой.

Как сообщил в ответ на запрос движения государственный секретарь Ярема Дуля сообщил, что книга была приобретен за государственный счет и распространена среди детских и школьных библиотек по всей Украине в количестве 1240 экземпляров.

Активисты движения выяснили, что перечень книжной продукции, в которой фигурирует данная книга, был утвержден распоряжением Кабинета Министров № 598-р от 5 июля 2019 года, то есть еще во времена Владимира Гройсмана.

Известно также, что уполномоченным по формированию перечня книг выступил Украинский институт книги в лице Юрия Марченко, а также издательство «Родной язык». В целом на приобретение комикса «Принцесса + принцесса: долго и счастливо» из Государственного бюджета было выделено 666 тыс гривен (без НДС).

Движение направило письма в Министерство культуры и информационной политики с требованием изъять все экземпляры из государственных библиотечных фондов.

Справка: «Принцесса + принцесса: долго и счастливо» — комикс о романтических отношениях между двумя девушками и, как утверждается, призвана преодолевать стереотипные представления о человеческих взаимосвязях.

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