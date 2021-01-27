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Фото-Новости > Минкульт потратил 666 тыс. гривен на закупку детской книги о лесбийской любви

Минкульт потратил 666 тыс. гривен на закупку детской книги о лесбийской любви

Агата Кловская
27.01.21 17:25
447
Минкульт потратил 666 тыс. гривен на закупку детской книги о лесбийской любви

Главное: Министерство культуры Украины закупило за счет Государственного бюджета 1240 экземпляров комикса об однополой любви под названием «Принцесса + принцесса: долго и счастливо». По данным активистов, на закупку было потрачено 666 тысяч гривен.

Детали: За счет средств государственного бюджета Украины были закуплены детские книги про однополую любовь. Как сообщается на официальном сайте консервативного движения «Все вместе», Министерство культуры Украины и государственный Украинский институт книги приобрели 1240 экземпляров книги «Принцесса + принцесса: долго и счастливо» (автор О’Нилл Кейт, 2019), которая издана в виде комикса на тему ЛГБТ-отношений. В ней детям от 5 лет предлагается ознакомиться с историей о двух девушках, которая заканчивается их свадьбой.

Как сообщил в ответ на запрос движения государственный секретарь Ярема Дуля сообщил, что книга была приобретен за государственный счет и распространена среди детских и школьных библиотек по всей Украине в количестве 1240 экземпляров.

Выписка о приобретении за государственный счет 1240 экземпляров книги «Принцесса + принцесса: долго и счастливо»

Активисты движения выяснили, что перечень книжной продукции, в которой фигурирует данная книга, был утвержден распоряжением Кабинета Министров № 598-р от 5 июля 2019 года, то есть еще во времена Владимира Гройсмана.

Выписка о приобретении за государственный счет 1240 экземпляров книги «Принцесса + принцесса: долго и счастливо»

Известно также, что уполномоченным по формированию перечня книг выступил Украинский институт книги в лице Юрия Марченко, а также издательство «Родной язык». В целом на приобретение комикса «Принцесса + принцесса: долго и счастливо» из Государственного бюджета было выделено 666 тыс гривен (без НДС).

Выписка о приобретении за 666 тысяч гривен книги «Принцесса + принцесса: долго и счастливо»

Движение направило письма в Министерство культуры и информационной политики с требованием изъять все экземпляры из государственных библиотечных фондов.

Справка: «Принцесса + принцесса: долго и счастливо» — комикс о романтических отношениях между двумя девушками и, как утверждается, призвана преодолевать стереотипные представления о человеческих взаимосвязях.

Обложка книги «Принцесса + принцесса: долго и счастливо»

Страница книги «Принцесса + принцесса: долго и счастливо»

Страница книги «Принцесса + принцесса: долго и счастливо»

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В тему: В феврале 2020 года на страницах учебника по «Всемирной истории» для 10 класса родители школьников обнаружили фотографию голливудского актера Киану Ривза в качестве строителя небоскреба. Экс-министр Анна Новосад тогда публично признавала ошибку и обещала «тотальные проверки».

В ноябре 2020 года пользователи соцсетей заметили, что в учебнике по химии для 9 класса школьникам советуют пить раствор соды от кашля и онкозаболеваний.

Тогда же директор одной из киевских школ Дмитрий Ламза рассказал об очень странном задании в одном из учебников для третьеклашек. В нем речь идет об алкоголе.

Тэги: книга, Министерство культуры Украины, литература, Государственный бюджет Украины, культура, ЛГБТ, курьезы, новости Украины

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