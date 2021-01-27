По Киеву пронесся ураган – стало известно о последствиях

Главное: По Киеву пронесся сильный ветер. Он повалил десятки деревьев.

Детали: Вечером вторника, 26 января, в Киеве фиксировался очень сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Стало известно о последствиях непогоды.

Как передает КП «Киевзеленстрой», такой ураган повалил в городе 24 дерева, а также сломал ветки как минимум у трех десятков деревьев.

Отмечается, что сильнее всего пострадали зеленые зоны Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Оболонского районов.

В тему: ранее мы писали, что на выходные в Украине будет холодно и сыро.