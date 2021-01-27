Apple подготовила странный сюрприз своим пользователям

Главное: Необычные новинки готовит компания Apple. Это гаджеты с гибким корпусом.

Детали: Компания Apple готовит своим почитателям необычые новинки. Об этом передает портал PatentlyApple.

Отмечается, что речь идет об iPhone с гибким корпусом.

Уже есть патент на смартфон.

Ожидается, что новинка получит «нескольких камер, для получения панорамного изображения».

Также сообщается: «Фотосенсоры будут интегрированы в гибкий корпус, что обеспечивает различные углы обзора для датчиков, а сам смартфон будет иметь складной экран».

С применением технологии гибкого экрана также планируют выпускать ноутбуки и планшеты.

Впрочем, пока неизвестно, когда новинка станет доступна для покупателей. Возможно, отмечается в сообщении, на ее разработку уйдут годы.

В тему: ранее стало известно о неприятном сюрпризе, который готовит Apple своим почитателям.