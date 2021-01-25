Мертвецки пьяный водитель устроил ДТП в Киеве

Главное: В Киеве патрульные полицейские остановили водителя, показатель алкоголя в крови которого превысил 5 промилле.

Детали: В ночь на 25 января патрульные полицейские получили вызов по поводу ДТП на улице Смелянской в Киеве. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева на своем канале в Telegram, водитель автомобиля Geely совершил наезд на припаркованное транспортное средство Ssang Yong.

Прибывшие на место происшествия инспекторы сразу увидели, что водитель был с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на месте с помощью прибора «Драгер».

Результат поразил всех — прибор показал три стрелочки, что в соответствии с технической документацией, означает, что уровень алкоголя в крови водителя превысил 5 промилле при допустимых 0,2.

Водитель объяснил, что пил водку, чувствовал себя хорошо, только все время пытался заснуть в служебном автомобиле.

Правоохранители составили административные протоколы по статьям об управлении автомобилем в состоянии опьянения, нарушении ПДД, повлекшем ДТП и управлении транспортным средством без соответствующих документов.

Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Справка: Показатель промилле выражает содержание тысячной доли одного вещества в другом. В данном случае промилле показывает, сколько грамм алкоголя содержится в крови человека. По подсчетам специалистов, смертельным является показатель в 5 промилле и более. Это означает, что в одном литре крови человека содержится 5 г алкоголя. При этом подразумевается, что в крови находится вещество, по крепости превышающее медицинский спирт. На полное отсутствие алкогольного влияния указывает содержание менее 0,5 промилле.

В тему: 21 января 2019 года в с. Белогородка Киевской области патрульные полицейские остановили автомобиль Renault, тест на содержание алкоголя в крови водителя которого определил наличие 5 промилле.