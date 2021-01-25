Тимошенко вновь радикально изменила имидж

Главное: Бывший премьер-министр Украины, народный депутат Юлия Тимошенко вновь сменила имидж.

Детали: Народный депутат Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пришла на заседание Согласительного совета в Верховную Раду 25 января в новом образе. Как сообщает Страна.ua, на этот раз она впервые за много лет вышла в свет без очков.

Кроме того, 60-летняя Тимошенко изменила прическу: уложила волосы волнами и закрепила на затылке заколкой.

В тему: В августе 2010 года Тимошенко после возвращения из отпуска изменила вид своей знаменитой косы.

22 декабря 2014 года Юлия Тимошенко отказалась от фирменной прически «косы — каравай», которую носила долгие годы и уложила волосы в модную в 60-х годах прошлого столетия «бабетту».

В августе 2017 года она предстала в новом образе на мероприятии по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев

16 ноября 2020 года она снова сменила образ: обновила прическу и, вероятно, увеличила губы, а также сделала подтяжку на лице.