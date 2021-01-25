Ученым впервые удалось сфотографировать британский штамм коронавируса

Главное: Британский штамм коронавируса удалось сфотографировать. Сделали это российские ученые.

Детали: Российские ученые из новосибирского центра «Вектор» смогли сфотографировать британский штамм коронавируса. Появились снимки.

Исследователи говорят, что их фотографии – первые в мире.

Сообщается, что образец выделили в декабре от больного COVID-19.

Информируется: «Снимок сделан при помощи трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении в 100 тысяч раз».

В тему: ранее стало известно, как британский штамм коронавируса распространялся по миру.