На Львовщине перевернулся грузовик с тремя десятками военнослужащих

Главное: Во Львовской области грузовик с военнослужащими съехал в кювет и перевернулся. Пострадал 21 человек, из них 8 — госпитализированы.

Детали: В полдень 19 января военный грузовой автомобиль «КрАЗ-5233» под управлением водителя военнослужащего по контракту, 1983 г. р., не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги в кювет и перевернулся на левый бок. Как сообщается на официальной странице Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook, военные ехали с плановых занятий в с. Старычи Новояворовской территориальной громады Яворовского района.

Во время ДТП в автомобиле находился 31 военнослужащий, из них 28 были в кузове автомобиля, 3 — в кабине. В итоге 13 солдат получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них 8 человек госпитализированы, 5 человек осмотрели и отпустили в расположение воинской части.

Остальные 18 военнослужащих, которые ехали в указанном автомобиле, в настоящее время за медицинской помощью не обращались.

Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на руководителя пресс-службы Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного Антона Мироновича, двоих военных прооперировали, еще один ждет операцию сегодня.

По состоянию на утро среды, 20 января, состояние всех пострадавших стабильно, их жизни ничего не угрожает.

В качестве причины аварии он назвал скользкую дорогу.

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