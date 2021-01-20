Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Фото-Новости > Митрополит Онуфрий окропил верующих и освятил реку для тех, кто решил окунуться - репортаж

Митрополит Онуфрий окропил верующих и освятил реку для тех, кто решил окунуться - репортаж

Александра Кудрявцева
19.01.21 19:30
839
Митрополит Онуфрий окропил верующих и освятил реку для тех, кто решил окунуться - репортаж

Главное: Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий совершил чин Великого освящения вод.

Детали: Морозное солнечное утро в столице. Сотни людей вереницами движутся по набережной Оболони к Днепру, ведь именно здесь, по уже сложившейся традиции, в день Крещения Господнего Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий совершает чин Великого освящения вод.

На термометре «минус 18», мороз обжигает, однако это не становится помехой для жителей и гостей Киева, которые настроились на совместные молитвы в праздник Богоявления.

В уютной коляске, закутанная с ног до головы, мирно спит годовалая девочка.

«В этом году, конечно, выдались настоящие крещенские морозы, но это нас нисколько не пугает, — рассказывает мама малышки Ирина Зеленкова. — Это действительно великий праздник для всех православных, но знаете, сейчас, лично для меня, он приобретает особый смысл. В связи с этим коронавирусом, карантином, всеобщей паникой в обществе. Хотелось бы, чтобы Господь даровал нам успокоение души, отпустил грехи и люди снова смогли общаться и ходить в храмы без всяких ограничений и опаски. Почему-то верится, что в этом году как раз все изменится в лучшую сторону».

Раскатистый звон колоколов Свято-Покровского собора мощным гулом пронизывает застывший морозный воздух, создавая особое ощущение праздника. Сотни православных верующих собрались у кромки воды, в ожидании архиереев УПЦ.

Ближе к полудню, в праздничном облачении, к берегу Днепра спускается Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий, чтобы совершить чин освящения воды. Кажется, будто мороз ему нипочем. И действительно: в кругу верующий людей, кажется, будто холод совершенно отступает.

Православные обступают Предстоятеля УПЦ, желая получить благословение.

Митрополит Онуфрий возглавил чин Великого освящения вод и трижды погрузил крест в воды Днепра, после чего он выпил святую агиасму (вода, освященная в день праздника Богоявления) прямо из реки и умылся крещенской водой. Его примеру последовали митрополит Антоний и епископы УПЦ.

Совершив освящение вод Днепра, Блаженнейший обратился с напутственным словом к верующим.

«Сегодня мы освятили воду в память священного события, и эта вода имеет великую силу. Она несет большую божественную благодать, которая помогает человеку достойно проводить свою земную жизнь. Помогает человеку побеждать грех, помогает совершенствоваться в своих христианских добродетелях. Пусть Господь благословит всех нас и каждый пусть возьмет эту воду в свой дом и окропит свое жилище и все, что он имеет, потому что Святым Духом всякое творение Божие живится. Пусть Господь благословит нас, нашу украинскую землю, наш украинский народ и даст нам ту силу, которая поможет победить все трудности, сложности, которые сегодня волнуют не только Украину, но и весь мир. С праздником Крещения Господнего», — поздравил митрополит Онуфрий.

В этом году, по сравнению с прошлым, желающих окунуться в прорубь на набережной Днепра было значительно меньше — слишком сильный мороз. Тем не менее, такие люди нашлись.

«Конечно, холодно, но эта традиция, которая сохраняется каждый год, — делится своими впечатлениями киевлянин Владимир Попович. — И дело не только в том, чтобы искупаться в водах Днепра. Просто мне нравится эта торжественная и благостная атмосфера праздника, когда освятить воду приезжает Блаженнейший, дает свое напутственное слово, когда сотни людей собираются во имя Христа. Честно говоря, из-за карантина, думал мало кто придет, побоятся, но людей, как видим, много. А чего бояться? Дистанцию все соблюдают, все организованно. Радует, что для многих киевлян начало нового года — это не только глинтвейны и елки, а прежде всего, Рождество, Крещение и молитва».

Ранее, сегодня утром, предстоятель УПЦ возглавил Божественную литургию в Киево-Печерской лавре.

Анастасия Горобец, Центр информации УПЦ — для Подробности.

Фото: Центр информации УПЦ, фейсбук епископа Виктора (Коцабы), фотограф Оксана Маматова, о. Серафим Росоха.

В тему: Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра на Оболони.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

Комментарии

Статьи

19.01.21 12:19

Обрезание образования по-украински

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
18.01.21 17:41

«Динамо» в ОАЭ: поражение, которое должно стать полезным

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

У запорожцев новый «хозяин» — от замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко
19.01.21 10:26

У запорожцев новый «хозяин» — от замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко

Автор: Антикор

Выбор редакции
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр
Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
Предварительные итоги 2020 года
Предварительные итоги 2020 года
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 19 января 2021 года

Главные новости за 19 января 2021 года
19.01.21 19:00
1041
Последние новости
19.01.21 22:35

Стало известно, при каком морозе «умирает» автомобиль
19.01.21 21:01

На Одесчине двое военнослужащих до смерти забили своего сослуживца
19.01.21 20:36

Названы препараты, которые могут спасти жизнь пациентам с тяжелой формой коронавируса
19.01.21 19:30

Митрополит Онуфрий окропил верующих и освятил реку для тех, кто решил окунуться - репортаж
19.01.21 19:00

Главные новости за 19 января 2021 года
19.01.21 17:49

Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра на Оболони
19.01.21 17:01

Украинские ученые рассказали, когда заболеваемость COVID-19 пойдет на спад
Фото и Видео
Митрополит Онуфрий окропил верующих и освятил реку для тех, кто решил окунуться - репортаж
Митрополит Онуфрий окропил верующих и освятил реку для тех, кто решил окунуться - репортаж
Митрополит Онуфрий окропил верующих и освятил реку для тех, кто решил окунуться - репортаж
Митрополит Онуфрий окропил верующих и освятил реку для тех, кто решил окунуться - репортаж
Одессит подрезал трамвай и избил ногами вагоновожатую, которая успела предотвратить ДТП
Одессит подрезал трамвай и избил ногами вагоновожатую, которая успела предотвратить ДТП
Опубликовано видео последствий сильнейшего землетрясения в Аргентине и Чили
Опубликовано видео последствий сильнейшего землетрясения в Аргентине и Чили
В одном из киевских спальников маршрутка на полном ходу сбила пешехода
В одном из киевских спальников маршрутка на полном ходу сбила пешехода
Появилось видео Навального в «Матросской тишине»
Появилось видео Навального в «Матросской тишине»
Впечатляющее видео: африканскую пустыню занесло снегом
Впечатляющее видео: африканскую пустыню занесло снегом
Навального арестовали на месяц. Он призвал россиян выходить на улицы
Навального арестовали на месяц. Он призвал россиян выходить на улицы
Появилось видео с места схода лавины в России, которая накрыла целый курорт
Появилось видео с места схода лавины в России, которая накрыла целый курорт
Кабмин принял решение, которое позволит снизить платежку за газ на 500 гривен
Кабмин принял решение, которое позволит снизить платежку за газ на 500 гривен
Жители Одессы засняли редкое погодное явление
Жители Одессы засняли редкое погодное явление
fraza.com
Новости блогосферы
17.01.21 17:56

Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
13.01.21 12:27

Сериал Bridgerton: негры в роли аристократов... BLM-бред для тупиц
13.01.21 10:32

Трамп разбудил Америку
12.01.21 22:02

Зачем Cosmopolitain поет гимн ожирению?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.