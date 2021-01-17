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Фото-Новости > На Волыни педофил неоднократно насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока та была на заработках

На Волыни педофил неоднократно насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока та была на заработках

Александр Панько
17.01.21 16:54
1294
На Волыни педофил неоднократно насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока та была на заработках

Главное: 43-летний уроженец Камень-Каширского района Волынской области неоднократно насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока та была на заработках.

Детали: Правоохранители вместе с пограничниками на одном из пунктов пересечения границы задержали подозреваемого в изнасиловании дочери своей сожительницы. Его взяли под стражу на 60 суток.

Мужчину подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 152 (изнасилование) и ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали в пресс-службе полиции Волынской области, 43-летний уроженец Камень-Каширского района Волынской области неоднократно насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока та была на заработках. Когда женщина вернулась домой, несовершеннолетняя рассказала о том, что произошло. Мужчина от полиции скрывался почти год и на днях пытался бежать за границу. Впрочем, правоохранители таки разыскали злоумышленника и задержали.

«Осознавая угрозу уголовной ответственности за совершенные преступления, мужчина скрывался от полиции почти год. Во время розыскных мероприятий правоохранители установили, что злоумышленник длительное время находился в Киеве, впоследствии, с целью выехать в другое государство, он переехал на территорию Сумской области», — отметили в ведомстве.





В тему: В августе минувшего года сообщалось, что супружеская пара на протяжении двух лет развращала свою четырехлетнюю дочь и применяла к ней сексуальное насилие. Им дали по 12,5 лет тюрьмы.


						
						
						
						
						

                        

                    

                

                
 
                
                                    Тэги: общество, правоохранители, Волынь, происшествие, педофил, пограничники, Сумская область, новости Украины


                
				
									
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15.01.21 09:29

            
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                    Автор:
                                            
                            Михаил Жирохов
                        
                                    

            

        

    




					

					

						


    
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                    Автор:
                                            
                            Агата Кловская
                        
                                    

            

        

    





					

				

				

					

						
    

        
Колонка автора

        

                            

                    
						
			
		    
                

                        

                
15.01.21 19:08

                
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                        Автор:
                                                    
                                Нина Кравец
                            
                                            

                

            

        

    

    

					

					

						
        

            
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17.01.21 15:11

                                        
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                                                        Автор:
                                                                                                                        Корреспондент
                                                                                                        

                                        

                                                                                

                                

                                
                                                                                                                                                                                                                                    

        
        
					

				

			
				
			

        
			        

        


    


    
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17.01.21 22:16

                
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17.01.21 22:16 

                    

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17.01.21 16:54 

                    

                                                    
                                                На Волыни педофил неоднократно насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока та была на заработках

                
            
                                        
            
                    
17.01.21 13:27 

                    

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17.01.21 11:24 

                    

                                                Заболеваемость коронавирусом в Украине снова пошла на спад

                
            
                                        
            
                    
17.01.21 11:24 

                    

                                                2021 год может стать самым коротким в истории наблюдений

                
            
                                        
            
                    
16.01.21 16:57 

                    

                                                В ВОЗ высказались о необходимости введения COVID-паспортов

                
            
                                        
            
                    
16.01.21 13:36 

                    

                                                В Лондоне случайно нашли наконечник стрелы, удачно выпущенной во времена Ричарда Львиное Сердце

                
            
                                                                                                                                                                            




    		
		

		
		
    
	
    


    
Фото и Видео


    

        

            
                

                    
                        

                            

	                        				На Волыни педофил неоднократно насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока та была на заработках
				
                            

                        

                    
                    
На Волыни педофил неоднократно насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока та была на заработках

                

                        

    


    

        

                            

                    
                        

                            

	                        				На Волыни педофил неоднократно насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока та была на заработках
				
                            

                        

                    
                    
На Волыни педофил неоднократно насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока та была на заработках

                

                            

                    
                        

                            

	                        				«Они просто убивают наших детей»: 20 призывников слегли после прививки российской вакциной в оккупированном Крыму
				
                            

                        

                    
                    
«Они просто убивают наших детей»: 20 призывников слегли после прививки российской вакциной в оккупированном Крыму

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Участники «тарифного майдана» ворвались в здание Житомирского облсовета
				
                            

                        

                    
                    
Участники «тарифного майдана» ворвались в здание Житомирского облсовета

                

                            

                    
                        

                            

	                        				В ОП недовольны переговорами Минздрава по вакцине от коронавируса
				
                            

                        

                    
                    
В ОП недовольны переговорами Минздрава по вакцине от коронавируса

                

                            

                    
                        

                            

	                        				После отдыха Зеленского в Буковеле горнолыжные курорты страны проверят на предмет соблюдения карантина
				
                            

                        

                    
                    
После отдыха Зеленского в Буковеле горнолыжные курорты страны проверят на предмет соблюдения карантина

                

                            

                    
                        

                            

	                        				На улице немецкого города появились мобильные рефрижераторы для хранения гробов умерших от коронавируса
				
                            

                        

                    
                    
На улице немецкого города появились мобильные рефрижераторы для хранения гробов умерших от коронавируса

                

                            

                    
                        

                            

	                        				В ВОЗ дали неутешительный прогноз на второй год пандемии коронавируса
				
                            

                        

                    
                    
В ВОЗ дали неутешительный прогноз на второй год пандемии коронавируса

                

                            

                    
                        

                            

	                        				В Харькове строительный кран рухнул на вагончик рабочих
				
                            

                        

                    
                    
В Харькове строительный кран рухнул на вагончик рабочих

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Цены на газ в Украине снизятся уже с февраля
				
                            

                        

                    
                    
Цены на газ в Украине снизятся уже с февраля

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Киев стал одним из самых «пробочных» городов мира
				
                            

                        

                    
                    
Киев стал одним из самых «пробочных» городов мира

                

                    

        

            
fraza.com

            

                

                

            

        

    

    



    


    

        
            Новости блогосферы
        
    

                                
            
                    
17.01.21 17:56 

                    

                                                    
                                                Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию

                
            
                                        
            
                    
13.01.21 12:27 

                    

                                                    
                                                Сериал Bridgerton: негры в роли аристократов... BLM-бред для тупиц

                
            
                                        
            
                    
13.01.21 10:32 

                    

                                                    
                                                Трамп разбудил Америку

                
            
                                        
            
                    
12.01.21 22:02 

                    

                                                    
                                                Зачем Cosmopolitain поет гимн ожирению?

                
            
                                





    
    

            
Опрос

            

                
На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

                
    
                    
                                            
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посмотреть результаты

            

        

        


    
            
    

	
	
	
    


    


    











    

        
        

            
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