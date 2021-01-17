На Волыни педофил неоднократно насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока та была на заработках

Главное: 43-летний уроженец Камень-Каширского района Волынской области неоднократно насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока та была на заработках.

Детали: Правоохранители вместе с пограничниками на одном из пунктов пересечения границы задержали подозреваемого в изнасиловании дочери своей сожительницы. Его взяли под стражу на 60 суток.

Мужчину подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 152 (изнасилование) и ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали в пресс-службе полиции Волынской области, 43-летний уроженец Камень-Каширского района Волынской области неоднократно насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока та была на заработках. Когда женщина вернулась домой, несовершеннолетняя рассказала о том, что произошло. Мужчина от полиции скрывался почти год и на днях пытался бежать за границу. Впрочем, правоохранители таки разыскали злоумышленника и задержали.

«Осознавая угрозу уголовной ответственности за совершенные преступления, мужчина скрывался от полиции почти год. Во время розыскных мероприятий правоохранители установили, что злоумышленник длительное время находился в Киеве, впоследствии, с целью выехать в другое государство, он переехал на территорию Сумской области», — отметили в ведомстве.

В тему: В августе минувшего года сообщалось, что супружеская пара на протяжении двух лет развращала свою четырехлетнюю дочь и применяла к ней сексуальное насилие. Им дали по 12,5 лет тюрьмы.