Киев стал одним из самых «пробочных» городов мира

Главное: Несмотря на все попытки улучшить транспортную ситуацию в Киеве, украинская столица все еще остается одной из самых загруженных автомобилями городов в мире. Не далеко ушли Одесса, Харьков и Днепр.

Детали: Киев вошел в десятку городов с самыми большими автомобильными пробками. Сервис TomTom составил рейтинг загруженности дорог в крупнейших мегаполисах мира, и Киев в этом списке оказался на 7-м месте.

По оценкам составителей рейтинга, в Киеве тридцатиминутная поездка в авто превращается в 55-минутную во время утреннего часа пик, а вечером занимает практически целый час. Самые крупные пробки в 2020 году зафиксированы 18 декабря (после дождя со снегом). В целом декабрь в Киеве считается самым неблагоприятным месяцем для выезда личным автотранспортом — загруженность дорог наивысшая. Самым лучшим месяцем считается апрель — дороги максимально свободны.

Опередили Киев по уровню пробок два индийских мегаполиса (Мумбаи и Бангалор), турецкий Стамбул, столицы Филиппин и Колумбии. А лидером по самым проблемным дорожным пробкам уже который год остается Москва.

Кроме Киева, в рейтинг городов, так и не сумевших справиться с пробками, вошли Одесса (11-место в общемировом зачете), Харьков (13-я позиция) и Днепр (22-е место).

В тему: В апреле минувшего года сообщалось, что Киев возглавил мировой рейтинг городов по уровню загрязненности воздуха.