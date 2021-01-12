В Карпатах на горнолыжном курорте сломался подъемник с людьми

Главное: На горе Захар Беркут остановился подъемник. За полчаса спасатели сняли 14 человек, которые являются работниками подъемника.

Детали: Во Львовской области на горе Захар Беркут остановился кресельный подъемник. Пресс-служба ГСЧС сообщает, что спасатели сняли 14 человек.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел 12 января в 10:00 вблизи села Волосянка Сколевского района. Температура воздуха на горе −2 градуса. На спасение людей ушло чуть больше получаса. Все спасенные — работники подъемника.

От ГСЧС привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники. Причины остановки выясняются.

В тему: В марте 2018 года сломавшийся подъемник начал вышвыривать людей на популярном горнолыжном курорте в Грузии.

В январе 2019 года на популярном украинском горнолыжном курорте Драгобрат с подъемника из-за неисправной конструкции кресла упала пара лыжников.