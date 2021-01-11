Одиозного главу КСУ Тупицкого засняли на отдыхе в Дубаи

Главное: В Сети появились фотографии с отдыха главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого в Объединенных Арабских Эмиратах, где он находится со своей женой.

Детали: Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий отдыхает на элитной вилле в Дубае. Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет о королевском особняке в отеле Kempinski Palm Jumeirah, суточная стоимость которого составляет около 300 тыс. грн.

В подтверждение этой информации издание опубликовало фотографии с отдыха Тупицкого.

Отметим, что информацию о том, что Тупцкий с женой в начале года выехали в Объединенные Арабские Эмираты, ранее подтвердил бывший журналист и народный депутат Сергей Лещенко на своем канале в Telegram.

В тему: 27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «За майбутне» отменил антикоррупционную реформу. При этом НАПК выявило конфликт интересов по данному решению, как минимум, у двух судей, которых заподозрили в недостоверном декларировании доходов.

28 октября суд опубликовал решение, в соответствии с которым признал чрезмерной уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации о своих доходах. В тот же день НАПК закрыло свободный и бесплатный доступ к реестру электронных деклараций.

Как объяснил судья-докладчик по этому делу Игорья Слиденко, своим решением КСУ хотел избавить только судей от проверок их деклараций о доходах.

29 октября 2020 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании ничтожным и не имеющим правовых последствий, и отменить соответствующие изменения в закон «О предотвращении коррупции». При это в некоторых положениях он противоречит действующей Конституции Украины.

В связи с этим глава КСУ Александр Тупицкий и представители оппозиционных партий обвинили его в узурпации власти.

В ответ в отношении Тупицкого и судей КСУ были возбуждены уголовные производства о захвате власти.