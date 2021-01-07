В Киеве задержана опасная банда последователей австралийского террориста Брентона Тарранта с «Гитлером» во главе

Главное: Сотрудники СБУ обезвредили в Киеве опасную банду неонацистов во главе с «Гитлером». Участники группировки являются последователями кровавого австралийского террориста Брентона Тарранта, который в марте 2019 года снимал свою расправу над мусульманами в прямом эфире.

Детали: В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников неонацистской банды. Ее главарем был злоумышленник по прозвищу «Гитлер», сообщили в пресс-службе СБУ.

Участники банды были последователями австралийского террориста Брентона Тарранта.

Лидер группировки организовал конспиративную сеть. Через нее «Гитлер» распространял «манифест» Тарранта с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве.

«По результатам проведения комплекса следственных действий, в том числе соответствующих экспертиз и обысков, правоохранители получили доказательства причастности „Гитлера“ к преступной деятельности. Также изъяты печатные издания „манифеста“, средства связи и оргтехнику, с использованием которой распространяли террористические материалы, а также неонацистскую символику», — сообщили в СБУ.

«Гитлеру» сообщили о подозрении по ст. 27 (виды соучастников) и ч. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также установлено, что активное участие в деятельности группировки принимали несколько человек из неонацистской среды, одним из главарей которой был россиянин. Он был задержан летом 2020 года в Киеве. Ему объявлено подозрение по ст. 258-2, ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В тему: Рано утром в пятницу, 15 марта, 2019 года в городе Крайстчерч (Новая Зеландия) четыре националиста совершили нападения на местные мечети, в результате которых погибли несколько десятков человек. Одним из нападавших был австралиец Брентон Таррант.

Свидетели рассказали шокирующие подробности бойни в Новой Зеландии.

В Сети появилось полное видео теракта в Новой Зеландии, которое снимал сам же стрелок Брентон Таррант. Кадры расстрела убийца транслировал в соцсеть, однако аккаунт вскоре заблокировали. Также спустя некоторое время это дикое видео было удалено отовсюду.