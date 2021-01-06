Фотографу удалось заснять в украинских Карпатах редкую краснокнижную рысь

Главное: Известный фотограф опубликовал снимки редкой краснокнижной рыси, обитающей в украинских Карпатах.

Детали: В Карпатах сфотографировали редкую краснокнижную рысь. Как сообщается на странице сообщества «Карпаты» в Facebook, по оценкам Всемирного фонда дикой природы, в Украине их осталось не более пятисот.

Фотографии сделал известный фотограф дикой природы Мирон Марецкий, известный своими фотографиями дикой природы.

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