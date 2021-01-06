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Фото-Новости > Фотографу удалось заснять в украинских Карпатах редкую краснокнижную рысь

Фотографу удалось заснять в украинских Карпатах редкую краснокнижную рысь

Александр Панько
06.01.21 15:33
508
Фотографу удалось заснять в украинских Карпатах редкую краснокнижную рысь

Главное: Известный фотограф опубликовал снимки редкой краснокнижной рыси, обитающей в украинских Карпатах.

Детали: В Карпатах сфотографировали редкую краснокнижную рысь. Как сообщается на странице сообщества «Карпаты» в Facebook, по оценкам Всемирного фонда дикой природы, в Украине их осталось не более пятисот.

Фотографии сделал известный фотограф дикой природы Мирон Марецкий, известный своими фотографиями дикой природы.

Редкая краснокнижная рысь в горах Карпат

Редкая краснокнижная рысь в горах Карпат

Редкая краснокнижная рысь в горах Карпат

Редкая краснокнижная рысь в горах Карпат

В тему: Летом 2013 года ученым впервые удалось заснять в естественной среде обитания сельдяного короля или рыбу, известную по старинным легендам как «морской змей».

В июне 2018 года илийская пищуха — крошечное млекопитающее, обнаруженное в горах Тянь-Шаня на северо-западе Китая — впервые в истории попала в объектив видеокамеры.

В начале 2019 года BBC America опубликовал кадры редчайшей особи пингвина, практически полностью окрашенной в черный цвет.

В марте того же года на территории национального парка Крюгера в Южно-Африканской Республике удалось снять на видео уникального розового слоненка.

В августе 2019 года зоологи из Германии сняли на видео редчайшую антилопу, которую ученым не удавалось обнаружить много лет.

Осенью того же года зоологам удалось сфотографировать в лесах вьетнамского оленька (Tragulus versicolor), которого в последний раз видели еще в конце прошлого века.

Тэги: фотография, дикая природа, Карпаты, Красная книга, Всемирный фонд дикой природы, рысь

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