Красный Ferrari Трампа хотят продать за колоссальные деньги

Главное: Ferrari Дональда Трампа выставили на продажу. За автомобиль хотят получить немаленькие деньги.

Детали: Ferrari F430 2007-го года выпуска, принадлежащий президенту США Дональду Трампу, выставили на продажу. Об этом сообщает аукционный дом Mecum Auctions.

Вместе с машиной новый владелец получит и документы с личной подписью американского лидера.

Ориентировочная стоимость автомобиля оценивается в 400-500 тысяч долларов.

Отмечается, что его пробег составляет чуть более 11 тысяч километров.

В тему: ранее мы писали, что Трамп опозорился, играя в гольф.