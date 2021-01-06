На Днепропетровщине неизвестные изверги взорвали петарду во рту у молодого парня

Главное: Неизвестные убили в Павлограде Днепропетровской области 26-летнего парня, взорвав во рту петарду.
Детали: 3 января в Павлограде Днепропетровской области обнаружили тело 26-летнего парня со следами насильственной смерти. Как сообщает «Днепр вечерний», у него были спущены штаны и разорвано лицо.
По словам родственницы погибшего Александра Журавлева, его «казнили и мучительно и долго убивали», а рот изувечили, потому что «он знал чью-то тайну».
По ее словам, к преступлению может быть причастна девушка пострадавшего Ирина и ее семья, а также некие «оборотни в погонах».
Открыто уголовное производство. Была проведена судебно-медицинская экспертиза, согласно которой смерть парня наступила в результате нанесения тяжких телесных повреждений.
В связи с этим правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также лиц, причастных к совершению данного уголовного преступления.
Издание также публикует фото с места преступления (18+).
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