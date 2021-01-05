Украинцы в соцсетях высмеяли скандальное новогоднее поздравление Зеленского

Главное: 70% украинцев смотрели новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского. По этому случаю в соцсетях появилось множество фотожаб.

Детали: Более 40% украинцев, из тех, которые смотрели новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, оценили его положительно, а 21% — отрицательно. Таковы результаты опроса 2500 человек, проведенного 2-4 января 2021 года социологической группой «Рейтинг» среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проведенного методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Всего же, по данным социологов, поздравление просмотрели 70% респондентов.

Между тем, украинцы активно отреагировали на выступление Зеленского в соцсетях. Они распространяют фотожабы, посвященные преимущественно его общению с детьми. «Фраза» собрала наиболее интересные из них.

В тему: Новогодний ролик президента Украины Владимира Зеленского стал рекордным по длительности — 15 минут. Он также стал рекордным по скандальности: видео было построено в форме обращения главы государства к детям, которым он рассказывает о коронавирусе, международных партнерах и политических оппонентах.

При этом, как выяснилось, детей для новогоднего выступления Зеленского выбирали на кастинге, которым занималось модельное агентство «Лот». Дети 5-8 лет, которых утвердили на съемки, получили по 500 гривен — при том, что мероприятие затянулось до поздней ночи, что является нарушением трудового законодательства.