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Фото-Новости > На Ровенщине во время движения загорелся поезд с сотнями пассажиров

На Ровенщине во время движения загорелся поезд с сотнями пассажиров

Александр Панько
03.01.21 12:06
1251
На Ровенщине во время движения загорелся поезд с сотнями пассажиров

Главное: В Ровенской области на ходу загорелся поезд, в котором ехало 228 пассажиров и 26 проводников. Благо, никто не пострадал.

Детали: В Ровненской области на железнодорожной станции города Радивилов загорелся поезд Николаев-Ивано-Франковск-Рахов. Это произошло во время движения, сообщает пресс-служба областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о загорании поступило 2 января в 10:40 по спецлинии «101».

Пожарные с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание и подали водяной ствол на охлаждение мотор-компрессора. Они не допустили возникновение пожара.

Подчеркивается, что жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет.

Электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находилось 228 пассажиров и 26 проводников.

Отмечается, что всех пассажиров эвакуировали работники полиции совместно с работниками железной дороги.

В тему: В результате пожара в вагоне пассажирского поезда в селе Копылы (Полтавская область) погибли два человека.

Тэги: общество, поезд, Ровно, Ровенская область, новости Украины

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