На Полтавщине загорелся вагон поезда. Есть погибшие

Главное: В результате пожара в вагоне пассажирского поезда в селе Копылы (Полтавская область) погибли два человека.

Детали: Под Полтавой загорелся вагон поезда, который находился на ремонте. В результате инцидента погибли два человека. Об этом говорится в сообщении областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел вчера вечером в селе Копылы Полтавского района на территории филиала «Укрзализныци». Прибывшие на вызов пожарные потушили огонь спустя три с половиной часа после того, как получили сообщение.

«Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела без признаков жизни двух граждан, которые направлены в Полтавского областного бюро судебно-медицинской экспертизы», — говорится в сообщении.

Огнем уничтожено внутреннее оборудование, облицовка стен и потолка вагона.

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