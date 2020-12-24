В Тернополе разбойники похитили бизнесмена и всю ночь его пытали

Главное: В Тернополе задержали похитителей авто, которые пытали жертву, вымогая у нее $800 тыс. Им инкриминируют сразу три статьи Уголовного кодекса: незаконное лишение свободы, вымогательство и незаконное завладение транспортным средством.

Детали: В течение ночи группа неизвестных лиц удерживала и пытала уроженца Тернопольской области, который живет в Киеве и занимается бизнесом, связанным с криптовалютой. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Тернопольской области со ссылкой на заместителя начальника отдела расследования особо тяжких преступлений Виталия Гатанюка, в Тернополь пострадавший приехал вместе с женой, чтобы отправздновать день рождения родственника.

На выезде из города около 19:00 группа неизвестных тремя авто заблокировала ему дорогу. Злоумышленники вытащили мужчину из салона и силой затолкали в багажник иномарки, надев на руки наручники. Жену посадили в другой автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Похитили злоумышленники и автомобиль марки Toyota Camry.

Правоохранители узнали о преступлении от самого потерпевшего, сумевшего спрятать от злоумышленников второй телефон. По его словам, неизвестные пытали его всю ночь и угрожали убийством, если он не заплатит им $800 тыс.

В ходе оперативных мероприятий полицейский удалось задержать двух из семи подозреваемых. Еще одного угонщика задержали через полтора суток.

В конечном итоге, самостоятельно пришел и сдался в полицию и организатор преступления. По нему в суде находится уголовное производство за сбыт наркотиков в составе организованной преступной группы.

Место нахождения еще трех подозреваемых устанавливается. Известно, что один из них успел пересечь границу.

Отметим, что жену потерпевшего злоумышленники удерживали в одном из отелей Тернополя. Физическую силу по отношению к ней не применяли.

Похищенное авто работники полиции нашли в нескольких километрах от места преступления.

В тему: В августе 2020 года злоумышленники похитили под Киевом бизнесмена и требовали за него более $2 млн. Спустя полторы недели его освободили правоохранители.