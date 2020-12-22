Отсидевший за убийство жены мужчина жестоко убил свою мать в одном из киевских спальников

Главное: В Киеве 45-летний мужчина, отсидевший за убийство жены, убил собственную мать и спрятал ее тело под диван.

Детали: Прокуратура Киева сообщила о подозрении 45-летнему мужчине по факту убийства собственной матери. Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на ул. Радужной в Днепровском районе столицы обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти.

Прибыв на место совершения преступления, правоохранители выявили тело 76-летней женщины, которое было спрятано под диваном. При осмотре на теле убитой женщины обнаружены многочисленные телесные повреждения и ножевое ранение в шею. На момент осмотра лезвие ножа находилось в раневом канале.

Отмечается, что по подозрению в убийстве женщины задержан ее сын, который ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство жены.

Ему сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В тему: 14 марта 2020 года в Днепровском районе столицы мужчина зверски убил собственную мать.