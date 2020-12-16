Сегодня случились масштабные сбои в работе популярных мессенджеров и сервисов

Главное: Глобальный сбой произошел в работе популярного мессенджера Telegram. Чуть раньше то же самое произошло и в работе WhatsApp.

Детали: В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает активность интернет-сервисов.

Мессенджер Telegram перестал обновляться около 15 часов по киевскому времени.

О неполадках сообщили пользователи из Украины, России (Москва, Петербург), а также из Беларуси и стран Европы. Большинство пользователей жаловались, что не могли подключиться к мессенджеру, еще часть сообщила, что не могла отправить сообщения.

Сервис YouTube перестал работать в основном в США и Японии. Много жалоб на работу сервиса также поступило из Москвы. При этом 63% пользователей, сообщивших о неполадках, не смогли загрузить видео, а 32% — зайти на сайт. Остальные отметили, что не могут авторизоваться.

Около шести утра по киевскому времени начались проблемы с работой WhatsApp. 96% пользователей, столкнувшихся с неполадками, жаловались на невозможность подключиться к сервису. О проблемах сообщили в России, Нидерландах, Великобритании, Италии, Германии, Индонезии, США, Канаде и нескольких странах Южной Америки.

В тему: На днях пользователи по всему миру испытывали проблемы с работой Google, Gmail и YouTube. Этот сбой назвали беспрецедентным.