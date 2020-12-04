Во Львове двухлетняя девочка проглотила более 30 магнитов

Главное: Львовские хирурги провели срочную операцию двухлетней девочке. Она умудрилась проглотить 31 намагниченный шарик.

Детали: Во Львове хирургам львовской городской детской больницы пришлось экстренно оперировать двухлетнюю девочку, проглотившую 30 сильно намагниченных шариков. Хирургическая операция по спасению ребенка продолжалась почти два часа, сообщает ZAXID.NET.

По словам детского хирурга Дмитрия Грицака, девочка поступила в больницу с жалобами на боль в животе. Рентген показал, что достать шарики было бы нереально, поэтому приходилось делать операцию традиционным способом — через разрез на животе.

«Эти неодимовые магнитики очень мощные. Ребенок проглотил 31 такой магнитный шарик. Часть из них попала в одну петлю кишечника, другая — в другую. В кишечнике они между собой соединились и пробили семь дыр в стенках кишечника», — рассказал Грицак.

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