Слуга народа рассматривал пикантные фото на заседании Рады

Главное: Нардеп Евгений Петруняк на заседании Верховной Рады вместо того, чтобы работать, рассматривал голую женскую грудь.

Детали: Народный депутат от партии «Слуга народа» Евгений Петруняк на заседании Верховной Рады рассматривал женские голые груди. Фото на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.

«Плохо когда один выступает в прямом эфире, а другой депутат смотрит голую девушку?», — спрашивает корреспондент.

Евгений Петруняк на внеочередных выборах в Верховную Раду в прошлом году шел 90-м в списке партии «Слуга народа». Является членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В тему: В октябре минувшего года вляпавшийся в скандал народный депутат Украины от «Слуги народа» Богдан Яременко после переписки с проститутками стал еще и жертвой пранкера.

13 декабря 2019 года во время утренней сессии Верховной Рады депутата от «Слуги народа» Галину Третьякову «спалили» на переписке сексуального характера.