Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Фото-Новости > В Харькове нерадивого вора настигла нелепая смерть

В Харькове нерадивого вора настигла нелепая смерть

Александр Панько
03.12.20 12:13
458
В Харькове нерадивого вора настигла нелепая смерть

Главное: В Харькове на террасе одного из кафе обнаружен труп мужчины. Правоохранители не исключают, что он хотел украсть холодильник, но обстоятельства привели к трагическому финалу.

Детали: Во вторник, 1 декабря, в Харькове на террасе неработающего кафе обнаружили тело мужчины, придавленное холодильником. Об этом сообщает Telegram-канал «Труха».

Тело неизвестного мужчины нашли у входа в одно из неработающих кафе на улице Героев Труда. Полиция устанавливает личность погибшего и расследует обстоятельства его смерти. Правоохранители рассматривает версию, что мужчина хотел украсть холодильник, но обстоятельства привели к трагическому финалу. Уголовное производство открыто с пометкой «несчастный случай».

В комментариях пользователи пишут о нелепости такой смерти, но отмечают, что у погибшего, скорее всего, был соучастник, который сбежал.

В тему: В августе 2005 года в Тюмени вор забрался в одну из местных школ и заснул после ограбления за столом завуча.

В июле 2014 года в Миннесоте грабитель, забравшийся в чужой дом, оставил там свои личные вещи, а также воспользовался хозяйским компьютером для выхода в Facebook и забыл выйти из своего аккаунта. Благодаря этому и удалось сначала установить личность злоумышленника, а затем и задержать его.

В сентябре 2014 года полиция США раскрыла ограбление, совершенное в городе Нокомис округа Сарасота (штат Флорида). Изобличить и задержать преступника, проявившего курьезную беспечность, помогла домработница. Зайдя в жилище клиента, она увидела спавшего на постели мужчину с пакетом драгоценностей и вызвала стражей порядка. А полицейские устроили злоумышленнику «фотосессию».

В августе 2016 года в Санкт-Петербурге неизвестные украли телефон из сумки женщины, но оставили на месте преступления собственный мобильник.

В ноябре 2016 года в центре Одессы полицейские задержали мужчину, который застрял рукой в терминале при попытке его ограбления.

Тогда же в австралийском городе Уодонга на месте преступление вор оставил отпечаток своих ягодиц.

В марте 2019 года во Львове задержали вора, который решил принять душ на месте преступления.

Тэги: общество, Харьков, вор, курьезы, новости Украины

Комментарии

Статьи

03.12.20 09:09

Бюджет Шмыгаля 2021: радость для МВФ и ментов с прокурорами

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
03.12.20 09:41

Как правительство заражает людей ковидом

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Инициатива «Консолидация всеармянского интеллектуального ресурса» выступила с обращением к соотечественникам
03.12.20 00:30

Инициатива «Консолидация всеармянского интеллектуального ресурса» выступила с обращением к соотечественникам

Автор: AnalitikaUA.net

Выбор редакции
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Украине зафиксирован всплеск смертей от COVID-19

В Украине зафиксирован всплеск смертей от COVID-19
03.12.20 09:30
1015
Последние новости
03.12.20 13:07

В Киево-Печерской лавре в праздник Введения Богородицы состоится 7 литургий
03.12.20 12:55

Комаровский рассказал, чего стоит опасаться больше, чем коронавируса
03.12.20 12:20

В УПЦ рассказали, как человек может стать помощником Богу
03.12.20 12:13

В Харькове нерадивого вора настигла нелепая смерть
03.12.20 11:57

Митрополит Антоний объяснил, почему УПЦ силой не отбирает назад захваченные храмы
03.12.20 11:55

Названо еще одно последствие коронавируса
03.12.20 11:39

Украинские ученые научились проводить до миллиона тестов на коронавирус в день
Фото и Видео
В Харькове нерадивого вора настигла нелепая смерть
В Харькове нерадивого вора настигла нелепая смерть
В Харькове нерадивого вора настигла нелепая смерть
В Харькове нерадивого вора настигла нелепая смерть
Чернышoв считает себя важнее Президента, - эксперт
Чернышoв считает себя важнее Президента, - эксперт
В днепровской больнице пациент покончил с собой. Стало известно содержание предсмертной записки
В днепровской больнице пациент покончил с собой. Стало известно содержание предсмертной записки
В Закарпатской области отремонтировали самую живописную дорогу Украины
В Закарпатской области отремонтировали самую живописную дорогу Украины
Главную елку страны решили украсить довольно необычно
Главную елку страны решили украсить довольно необычно
Советы автомобилистам: Что делать, если на машину упало дерево
Советы автомобилистам: Что делать, если на машину упало дерево
Изнасилование и групповое развращение: стали известны подробности скандального дела фотографа-педофила
Изнасилование и групповое развращение: стали известны подробности скандального дела фотографа-педофила
На Буковине мужчина умер в больнице, так и не дождавшись помощи врачей
На Буковине мужчина умер в больнице, так и не дождавшись помощи врачей
В Полтаве подросток одним ударом убил мужчину и снял все на видео
В Полтаве подросток одним ударом убил мужчину и снял все на видео
В Стокгольме женщина десятки лет держала своего сына взаперти
В Стокгольме женщина десятки лет держала своего сына взаперти
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.