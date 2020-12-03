В Харькове нерадивого вора настигла нелепая смерть

Главное: В Харькове на террасе одного из кафе обнаружен труп мужчины. Правоохранители не исключают, что он хотел украсть холодильник, но обстоятельства привели к трагическому финалу.

Детали: Во вторник, 1 декабря, в Харькове на террасе неработающего кафе обнаружили тело мужчины, придавленное холодильником. Об этом сообщает Telegram-канал «Труха».

Тело неизвестного мужчины нашли у входа в одно из неработающих кафе на улице Героев Труда. Полиция устанавливает личность погибшего и расследует обстоятельства его смерти. Правоохранители рассматривает версию, что мужчина хотел украсть холодильник, но обстоятельства привели к трагическому финалу. Уголовное производство открыто с пометкой «несчастный случай».

В комментариях пользователи пишут о нелепости такой смерти, но отмечают, что у погибшего, скорее всего, был соучастник, который сбежал.

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