В днепровской больнице пациент покончил с собой. Стало известно содержание предсмертной записки

Главное: В Днепре покончил жизнь самоубийством мужчина, выпрыгнув из окна больницы. Он оставил предсмертную записку.

Детали: В Днепре в областной больнице имени Мечникова покончил с собой 44-летний пациент, который проходил лечение в ЛОР-отделении. Мужчина выпрыгнул из окна своей палаты, оставив предсмертную записку.

Инцидент произошел в среду, 2 декабря. Об этом сообщает «Днепр оперативный».

Как уточняется, что мужчина был госпитализирован с диагнозом острый гнойный геносинусит. Тело погибшего обнаружили очевидцы во внутреннем дворе медучреждения. Врачи сразу констатировали смерть пациента. На место происшествия работает следственно-оперативная группа и судмедэксперты.

Также стало известно, что в предсмертной записке мужчина написал: «Извините за все».

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