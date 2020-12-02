В Закарпатской области отремонтировали самую живописную дорогу Украины

В 2020 году в Закарпатской области уже отремонтировали и построили 260 км дорог, еще 50 км сделаны в нижнем слое. Закарпатская и Луганская области лидируют в нынешнем году по количеству восстановленных километров государственных трасс.

Одной из них стала дорога Т-07-18 Нижние Ворота — Воловец — Межгорье, на которой после ремонта в рамках Программы «Велике Будівництво» был открыт 45-километровый участок. Фото обновленной высокогорной дороги публикует в Facebook Юрий Голик.

Дорога Т-07-18 связывает два важных маршрута, международную трассу М-06 Киев — Чоп и дорогу Р-21 Долина — Хуст, она проходит через Воловецкий и Подобовецкий (Пилипецкий) перевалы и считается одной из самых живописных дорог Украины. Этот маршрут ведет к высокогорному озеру Синевир в одноименном Национальном природном парке.

В ходе ремонта трассы Т-07-18 Нижние Ворота — Воловец — Межгорье были обновлены 15 малых и 4 средних моста, укреплена цементом толщиной 15 см щебеночно-песчаная смесь, выравнивающий слой асфальтобетона был выполнен толщиной 10 см, а верхний слой щебеночно-мастичного асфальта сделан толщиной 5 см.