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Фото-Новости > Изнасилование и групповое развращение: стали известны подробности скандального дела фотографа-педофила

Изнасилование и групповое развращение: стали известны подробности скандального дела фотографа-педофила

Александр Панько
01.12.20 21:31
479
Изнасилование и групповое развращение: стали известны подробности скандального дела фотографа-педофила

Главное: По данным СМИ, известный киевский фотограф Александр Ктиторчук подозревается не только в развращении несовершеннолетних, но и в изнасилованиях. Фотографа арестовали, отправили на два месяца в СИЗО. Сам он полностью отрицает свою вину.

Детали: Известный киевский фотограф Александр Ктиторчук подозревается не только в совращении подростков, но и в изнасилованиях несовершеннолетних. Как сообщает «Обозреваель» со ссылкой на текст подозрения, озвученный в ходе суда по избранию меры пресечения, младшей его жертве было 12 лет.

По данным издания, судебное заседание по избранию меры пресечения 56-летнему киевлянину проходило в закрытом режиме. В соответствии с озвученным текстом, который оказался в распоряжении журналистов, в целом речь идет о четырех эпизодах.

Первый касается 15-летней Кати (все имена вымышленные). По информации правоохранителей, в конце октября 2020 г в Шевченковском районе Киева фотограф оказался с ней в автомобиле Mercedes Vito, который принадлежит его гражданской жене. Зная, что ребенку нет 16 лет, подозреваемый якобы обнажил свой половой орган и занялся самоудовлетворением. Затем он начал трогать пострадавшую за грудь, целовать, а дальше по его приказу Катя стала стимулировать его член, пока он не эякулировал.

В начале ноября с той же девочкой фотограф приехал на территорию Обуховского района Киевской области. Здесь они встретились с 15-летней Олей. Возле с. Триполье мужчина остановил автомобиль, раздел Олю и якобы принудил ее к оральному сексу. Затем Ктиторчук сказал Кате присоединиться к ним, стимулировать его половой орган, а затем чтобы девочки начали ласкать друг друга.

Mercedes Vito, в котором якобы совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних Александр Ктиторчук

Mercedes Vito, в котором якобы совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних Александр Ктиторчук

Такие действия правоохранители квалифицировали по статье о развращении несовершеннолетних.

Третий эпизод, описанный в подозрении, касается 12-летней Лены. По данным следствия, в апреле 2020 года в фотостудии на ул. Александра Архипенко мужчина снял с девочки одежду и совершил вагинальный половой акт. Это преступление расценивается как изнасилование несовершеннолетней, так как произошло с лицом, не достигшим 14 лет, независимо от согласия пострадавшей.

Фотостудия, в котором якобы совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней Александр Ктиторчук

В четвертом эпизоде фигурирует 15-летняя Ира. Как утверждается, в октябре 2019 года в г. Украинка Обуховского района Киевской области подозреваемый начал раздевать ее в том же микроавтобусе своей сожительницы Mercedes Vito, а затем, несмотря на ее сопротивление и просьбы остановиться, совершил вагинальный половой акт, что в соответствии с законодательством квалифицируется как изнасилование несовершеннолетней.

При этом стоит подчеркнуть, что на данный момент утверждать, что Александр Ктиторчук действительно является насильником и растлителем несовершеннолетних, нельзя. Это может установить только суд. Сам он свою вину отрицает.

Отметим, что в защиту Ктиторчука уже открыто выступили известный продюсер и бывший муж певицы Ани Лорак Юрий Фалеса, а также певец Петя Черный.

В то же время информацию о подозрении фотографу подтвердил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, выразив сожаление, что «подозреваемым в изнасилованиях и развращении несовершеннолетних стал такой известный человек и, как говорят, талантливый фотограф».

«Однако надеюсь, что его известность не повлияет на объективность расследования. Никакого давления на следователя и процессуального руководителя не должно быть. Дождемся результатов расследования и потом решения суда», — заключил полицейский.

В тему: 25 ноября 2020 года полиция задержала в Киеве 56-летнего мужчину по подозрению в совращении несовершеннолетних. По данным следствия, свои развратные действия он совершал в автомобиле, принадлежащем сожительнице.

Тогда же СМИ сообщили, что речь идет об известном в Киеве и Украине фотографе Александре Ктиторчуке.

Тэги: изнасилование, СМИ, арест, СИЗО, криминал, подозрение, новости Украины, Александр Ктиторчук

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