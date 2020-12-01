Жуткое ДТП на Закарпатье: грузовик не оставил ни одного шанса пассажирам легковушки

Главное: В результате столкновения автомобиля «ВАЗ» с грузовиком SCANIA на Закарпатье погибли пять людей, в том числе маленький ребенок.

Детали: Сегодня, 30 ноября, на автодороге вблизи с. Лалово Мукачевского района Закарпатской области столкнулись грузовой автомобиль SCANIA и легковушка «ВАЗ». Как сообщает Отдел коммуникации местной полиции, по предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу. Удар был такой силы, что людей пришлось деблокировать из авто с помощью специнструмента.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате аварии на месте погибли четверо людей. Еще один, ребенок, позже умер в реанимации.

Водитель грузовика не пострадал.

Видео с места трагедии публикует канал Mukachevo Net в YouTube.

В тему: 20 марта 2019 года недалеко от Мукачево, в селе Русское, столкнулись «ВАЗ» и Hyundai. Обе машины после столкновения вылетели в кювет и перевернулись. Пострадали пять человек, в том числе двое детей.