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Фото-Новости > В суровом Николаеве банда таксистов распространяла наркотики и похищала людей

В суровом Николаеве банда таксистов распространяла наркотики и похищала людей

Александр Панько
27.11.20 12:49
189
В суровом Николаеве банда таксистов распространяла наркотики и похищала людей

Главное: Николаевские полицейские задержали группу таксистов, подозреваемую в разбое и похищении людей. Один из злоумышленников ранее был осужден за хулиганские действия на митинге сепаратистов в 2014 году.

Детали: 25 ноября николаевские правоохранители провели спецоперацию по задержанию опасных преступников, подозреваемых в похищениях людей. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области, в течение недели в полицию поступили два сообщения о незаконном лишении свободы николаевцев. Обстоятельства были схожи.

Так, 29 октября утром с огнестрельным ранением грудной клетки в больницу был доставлен 32-летний мужчина. Полицейские установили, что телесные повреждения ему нанесли неизвестные ночью в Корабельном районе. На пр. Корабелов злоумышленники выстрелили в потерпевшего, связали ему руки и ноги стяжками, посадили в багажник автомобиля, затем вывезли в Витовский район и оставили там возле остановки.

Мужчину нашли люди, которые и вызвали скорую.

В Заводском районе 5 ноября 18-летний местный житель поехал на велосипеде к своему товарищу, а через некоторое время матери молодого начали поступать смс-сообщения от сына с просьбой о помощи, мол, он в беде и срочно нужны 12 тыс. гривен. При этом трубку парень не брал, сообщая, что ему запрещают.

О происшествии женщина сообщила полиции. Неподалеку от места проживания потерпевшего, возле гаражей, полицейские нашли 5 гильз предварительно к травматическому оружию и следы крови. Утром следующего дня раненый потерпевший сам обратился за помощью к патрульным полицейским, которые находились на пути возле погрузочно-взвешивающего комплекса.

Правоохранители сразу узнали парня по ориентировке. По его словам стало известно, что неизвестные обстреляли его, нанеся многочисленные огнестрельные ранения, силой посадили в авто, вывезли за город и требовали деньги. Кроме того, отобрали велосипед и мобильный телефон. Пострадавшему удалось сбежать и попросить помощи.

Впоследствии он был госпитализирован в реанимацию местной больницы.

В результате проведенных по данным фактам следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались жители областного центра в возрасте от 21 до 30 лет, работающие в такси.

Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство на антигосударственном митинге.

По словам начальника ГУНП в Николаевской области, полковника полиции Сергея Шайхета, 25 ноября николаевские правоохранители провели спецоперацию по задержанию трех основных фигурантов. По местам их проживания и автомобилях провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли оружие, денежные средства, нашли расфасованные психотропные вещества и электронные весы для их взвешивания, а также обнаружили следы крови в авто и другие вещественные доказательства.

Суд избрал двум основным фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога. Третий подозреваемый объявлен в розыск.

По словам Шайхета, в целом оперативники проверяют причастность к указанным преступлениям восьми человек. Все они являются таксистами. «Некоторые, одновременно с перевозкой людей, занимались еще и бесконтактным сбытом наркотиков и психотропных веществ на территории Николаева, используя мессенджер-канал», — рассказал полицейский, добавив, что, по предварительным данным, один из пострадавших забирал «уже расставленные закладки раньше клиентов».

Действия злоумышленников квалифицируются следователями по статьях о похищении человека, разбое, вымогательстве и незаконном обращении с оружием. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Задержание банды таксистов, занимавшейся похищением людей в Николаеве

Задержание банды таксистов, занимавшейся похищением людей в Николаеве

Задержание банды таксистов, занимавшейся похищением людей в Николаеве

Задержание банды таксистов, занимавшейся похищением людей в Николаеве

Задержание банды таксистов, занимавшейся похищением людей в Николаеве

Задержание банды таксистов, занимавшейся похищением людей в Николаеве

Задержание банды таксистов, занимавшейся похищением людей в Николаеве

Задержание банды таксистов, занимавшейся похищением людей в Николаеве

Задержание банды таксистов, занимавшейся похищением людей в Николаеве

Отметим, что, по данным местных жителей, одним из таксистов является сторонник «русского мира» Дмитрий Гетьманцев, ранее осужденный за попытку штурма Николаевской облгосадминистрации в 2014 года и разгром офиса партии «Удар» в Николаеве.

Дмитрий Гетьманцев на митинге сепаратистов в Николаеве

В тему: 15 марта 2009 года около двух десятков таксистов в Николаеве избили водителя, нарушившего правила дорожного движения, на глазах у милиции.

В середине 2019 года николаевские таксисты устроили массовую драку в с. Котлярово.

18 декабря того же года в Николаеве водитель такси выстрелил из травматического пистолета в своего пассажира за то, что он сделал ему замечание.

Тэги: такси, Николаев, похищение, криминал, разбойник, вымогательство, разбой, новости Украины

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