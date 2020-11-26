Двое украинцев пытались провезти в трусах бриллианты на 15 млн гривен

Главное: Пограничники в «Борисполе» задержали двух граждан Украины, которые пытались провезти бриллианты, стоимостью 15 млн грн, в нижнем белье.

Детали: По оперативной информации сотрудников оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» в аэропорту «Борисполь» разоблачили двух граждан Украины, перевозивших незадекларированные бриллианты. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, 50-летний мужчина и 43-летняя женщина прибыли авиарейсом из Стамбула.

Во время мероприятий контроля пограничники вместе с таможенниками обнаружили в нижнем белье туристов почти 40 г драгоценных камней разного веса, огранки и формы, расфасованные в шесть пакетов.

По предварительным данным, оценочная стоимость бриллиантов может достигать 15 млн гривен.

В тему: В декабре 2019 года в «Борисполе» был задержан украинец, который пытался нелегально перевезти через границу партию из 26 новых iPhone 11 Pro. По данным Госпогранслужбы, 51-летний пассажир, прибывший рейсом из Дубая, спрятал гаджеты в штанах и закрепил ремнем.