На Киевщине мужчина совращал несовершеннолетних в автомобиле своей сожительницы

Главное: Правоохранители задержали в Киеве 56-летнего мужчину по подозрению в совращении несовершеннолетних. По данным следствия, свои развратные действия он совершал в автомобиле, принадлежащем сожительнице.

Детали: 56-летний житель Киева задержан по подозрению в развращении несовершеннолетних девушек. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, 15-летнюю киевлянку он привез в Обуховский район и совершил в отношении нее развратные действия в салоне авто.

Утверждается, что в течение нескольких лет он также совершал развратные действия в отношении 17-летней девушки и других неустановленных молодых девушек на территории Киева и Обуховского района.

Работники полиции провели три санкционированных обыска по месту работы и в киевской квартире, которую он снимал совместно с сожительницей, где обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карты и документы, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.

Также изъят автомобиль его гражданской жены, в которой подозреваемый совершал свои развратные действия.

По факту развращения несовершеннолетних открыто уголовное производство, ему грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

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