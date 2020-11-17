Папа Римский угодил в очень пикантный скандал

Главное: Папа Римский оказался в центре скандала. Он связан с моделью.

Детали: Папа Римский Франциск оказался в эпицентре пикантного скандала. Иностранные СМИ пишут, что глава католиков «лайкнул» в Instagram откровенное фото бразильской модели Наталии Гариботто.

Отметим, что девушка была одета в костюм школьницы, что лишь подлило масла в огонь.

После бурного обсуждения данного факта в социальных сетях отметка исчезла – должно быть, Папа Римский одумался.

Однако никаких комментарием по данному вопросу не последовало.

В тему: ранее мы писали, что Папа Римский уже особо не скрывает свои антихристанские взгляды.