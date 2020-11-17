В Азовском море зафиксирована массовая гибель рыбы

Главное: Гибель рыбы зафиксирована в водах Азовского моря. Экологическое ЧП произошло в Молочном лимане.

Детали: В Азовском море произошло экологическое ЧП. Об этом сообщает Госрыбагентство Украины.

Как отмечается, во время рейда работники Азовского рыбоохранного патруля в Молочном лимане, вблизи поселка Кирилловка Запорожской области, зафиксировали массовую гибель водных биоресурсов.

Информируется, что на одном квадратном метре обнаружено до пятисот экземпляров погибшей азовской хамсы.

Масштабы и причины ЧП сейчас устанавливаются.

В тему: 16 ноября 2020 года мы писали, что в Одессе детвора поймала очень редкую рыбину, которая водится в Амазонке.