Злоумышленники с гранатой открыли огонь по полицейским в одном из киевских спальников

Главное: В Киеве полиция задержала троих человек, устроивших стрельбу в Святошинском районе. В результате происшествия три огнестрельных ранения получил работник патрульной полиции, который остановил подозрительный автомобиль.

Детали: Утром 13 ноября патрульные полицейские остановили подозрительный автомобиль на ул. Героев Космоса в Святошинском районе. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, пассажиры оказали сопротивление и один из них открыл стрельбу, в результате которой пострадал один из полицейских.

Несмотря на ранение, полицейский применил табельное огнестрельное оружие в ответ и вместе с напарником задержал троих злоумышленников, данные которых устанавливаются.

У одного из них при себе оказалась граната РГД-5 с запалом к ​​ней, пистолет Макарова и патроны, которые изъяли для дальнейшей экспертизы. Также в сумке одного из участников инцидента правоохранители обнаружили комплект профессиональных отмычек и дистанционные рации.

30-летний патрульный с огнестрельными ранениями ноги госпитализирован в больницу. После оказания медицинской помощи его жизни ничего не угрожает.

Как уточняет Патрульная полиция на своей странице в Facebook, правоохранители заметили нервное поведение пассажиров автомобиля Subaru, который они остановили за нарушение правил дорожного движения. К тому же у одного из них в руках была рация и кобура.

В результате инцидента один из инспекторов получил три огнестрельных ранения, а задержать нападавших помог еще один экипаж полиции, прибывший на подмогу.

В тему: В конце 2018 года в Киеве магазинный вор пытался выстрелить в прибывших по вызову полицейских. После того, как им удалось выбить пистолет, он достал нож и ранил им инспектора.

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