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Фото-Новости > Скандал в детсаду на Житомирщине: воспитатели избили ребенка

Скандал в детсаду на Житомирщине: воспитатели избили ребенка

Агата Кловская
12.11.20 10:29
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Скандал в детсаду на Житомирщине: воспитатели избили ребенка

Главное: В Житомирской области в селе Веприн произошел скандал в детском саду. Там одна из матерей обвинила воспитателей в избиении ребенка.

Детали: В селе Веприн Житомирской области в дошкольном учреждении произошел скандал. Мать обвинила воспитателей в избиении ребенка. О том, что ее ребенка ударили в Вепринском детском саду, сообщила в соцсети Маша Ткачук и подкрепила скрины переписки с заведующей учреждения и воспитателями в группе в Вайбер.

Женщина рассказала заведующей, что ребенок, придя домой, пожаловался на то, что его били, когда днем укладывали спать. Руководитель учреждения, в свою очередь, сделала виновной мать в том, что вовремя не сообщила, и теперь ей будет трудно выяснить, кто из персонала и в какой день избил ребенка.

По словам матери, родители жалуются на это постоянно. В конце переписки в группе детсада в соцсети «вишенкой на торте» стало сообщение от воспитательницы группы, которая начала оскорблять мать ребенка.

«Ребенка ударили и это — факт (ребенок указала на няню). Это просто ужас, сначала виновна мама, что вовремя сообщила, но здесь дело не в том, когда сообщил, а в том, что сама директор подтверждает, что такие случаи уже были. Во-вторых, обвинения в том, что в другом саду также лупили, это — неправда, сад поменяли вынужденно из-за переезда, а сад был замечательный, и в конце самое вкусное — комментарий от воспитателя группы, просто вводит в ступор. Как вообще можно такое писать? Кто им дает право так общаться с родителями? Страшно представить, как они ведут себя с детьми за закрытыми дверями? И напоследок, как оказалось, на няню и воспитателя, который позволил себе некорректное поведение, жалобы уже были, но почему-то никаких мер не приняли», — рассказала женщина.

Она также отметила, что написала заявление по поводу ситуации с избиением ее ребенка в детском саду в поселковый совет села Вышевичи.

В администрации учреждения пока никак не комментируют произошедшее.

А пользователи в Сети советуют женщине написать заявление в полицию.

 

В тему: В мае 2018 года мы сообщали о том, что в детсаду на Виннитчине воспитательница связывала малышей на тихом часу и заставляла их мыть полы.

Тэги: общество, детский сад, избиение, Житомирская область, новости Украины

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