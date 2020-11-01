Усик победил опасного британца Чисору и по-христиански обнял его после боя

Главное: Украинский боксер Александр Усик в очень тяжелом бою победил британского боксера Дерека Чисору. После боя боксеры по-христиански обнялись и съели по гамбургеру.

Детали: 31 октября в Лондоне на «Уэмбли Арене» в главном бою вечера в супертяжелом весе сошлись экс-чемпион мира в крузервейте Александр Усик (17–0, 13 КО) и британский тяжеловес Дерек Чисора (32–9, 23 КО).

У тяжелом 12-раудовом поединке Александр Усик победил по очкам: 117–112, 115–113, 115–113.

Как пишет Спорт, после боя боксеры устроили небольшой перекус в дружественной атмосфере.

В тему: Как мы ранее сообщали, в сентябре 2020 года боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой был официально подтвержден.