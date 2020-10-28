На родине президента кто-то пустил под откос поезд с углем

Главное: В Кривом Роге во время движения грузового поезда сошли с рельсов 15 вагонов. По данным главы «Укрзализныци» Владимира Жмака, это произошло из-за умышленного повреждения путей.

Детали: Рано утром 28 октября на окраине Кривого Рога Днепропетровской области во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, в результате происшествия люди не пострадали.

По предварительным данным, авария произошла вследствие разъединения сцепления между вагонами. Сейчас принимаются меры для ликвидации последствий аварии. Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщил глава «Укрзализныци» Владимир Жмак на своем канале в Telegram, повреждены оказались 15 вагонов. При этом в качестве причины он назвал «умышленное повреждение пути с явным умыслом причинить аварию».

В тему: В апреле 2017 года во Львове в результате столкновения товарного поезда, электровоза и маневрового поезда сошли с рельсов 8 вагонов товарного поезда и одна колесная пара электровоза. Причиной аварии стал проезд поезда на запрещающий сигнал светофора.

В конце марта 2018 года в Черноморске Одесской области на Ильичевском зерновом терминале сошел с рельсов и упал с высоты частный поезд с зерном.

Летом того же года в Одесской области на ж/д перегоне недалеко от села Путиловка Великомихайловского района сошел с рельсов и перевернулся грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрение.