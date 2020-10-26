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Фото-Новости > В Беларуси началась общенациональная забастовка

В Беларуси началась общенациональная забастовка

Автор: «Фраза»
26.10.20 09:40
1941
В Беларуси началась общенациональная забастовка

Главное: В Беларуси началась общенациональная забастовка, организованная оппозицией после того как истек срок ультиматума избранному президенту Александру Лукашенко.

Детали: Сегодня, 26 октября, в Беларуси началась общенациональная забастовка «Народный ультиматум», анонсированная оппозицией. Как сообщает LB.ua со ссылкой на местные СМИ, с утра в Минске на улицах люди начали образовывать так называемые цепи солидирности и перекрывать дороги.

В Минске бастуют студенты Белорусского государственного медицинского университета.

На предприятиях МТЗ и МЗТК активные рабочие собирают в цехах людей на забастовку. Протестует также «Гродно Азот» — рабочие собираются на улице у входа на предприятие.

Работники акционерного общества «Атлант», которое производит бытовую технику, также собирают людей по цехам, скандируя «присоединяйся».

Общенациональная забастовка в Беларуси

Общенациональная забастовка в Беларуси

Общенациональная забастовка в Беларуси

В тему: 13 октября 2020 года лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко. В нем она озвучила требования объявить об уходе с поста президента, остановить насилие со стороны правоохранительных органов и освободить политических заключенных.

Ни одно из этих требований выполнено не было.

Напомним: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, которая с переменным успехом продолжается до сих пор.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране резко увеличилось количество бастующих.

23 сентября во Дворце Независимости в Минске состоялась тайная церемония инаугурации Лукашенко.

При этом представители стран Европейского Союза единогласно отказались признавать результаты выборов и инаугурации президента Беларуси. К ним присоединились США, Канада и Украина.

В сентябре сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законным президентом Беларуси. Таким образом, Литва стала первой страной, признавшей оппозиционерку легитимным руководителем республики.

Тэги: Александр Лукашенко, мир, оппозиция, забастовка, Беларусь

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