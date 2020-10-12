Неадекват устроил погром на столичной Воздвиженке

Главное: 31-летний уроженец Донбасса поджег дом в Киеве и начал крушить автомобили. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Детали: Правоохранители задержали мужчину, который поджег здание на улице Воздвиженской в Киеве. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева на своей странице в Facebook, в ходе отработки сигнала правоохранители установили, что злоумышленник приобрел на заправке канистру с бензином, облил зажигательной жидкостью фасад здания и поджег зажигалкой. После этого он повредил кирпичом мостовой еще две машины, которые стояли неподалеку.

Вскоре от прохожих поступило сообщение о том, что неизвестный крушит машины неподалеку от места предыдущего преступления. Наряд патрульной полиции задержал похожего по ориентировке человека. В ходе общения он признался, что поджег дом.

Задержанным оказался 31-летним уроженец Донецкой области. Его мотивы сейчас устанавливаются.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления по статье об умышленном повреждении имущества путем поджога, по которой ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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